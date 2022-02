POCO X4 Pro 5G potrebbe essere inferiore al suo predecessore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stando al codice modello di POCO X4 Pro 5G si nota la somiglianza con il codice di un altro smartphone già presentato, vediamo di quale si tratta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stando al codice modello diX4 Pro 5G si nota la somiglianza con il codice di un altro smartphone già presentato, vediamo di quale si tratta. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : POCO X4 Pro 5G potrebbe essere inferiore al suo predecessore - miui_ita : Paranoid Android Sapphire basata su Android 12 disponibile su Xiaomi Mi 8, Mi MIX 2S, POCO F1 e Redmi Note 7 Pro - Alexct9 : @borghi_claudio Secondo questo ragionamento avremmo dovuto votare in eterno FI anche se ha votato il MES e non vota… - marcomontemitro : @Giovann27193141 Sono pro Zalone ma, sinceramente, stasera ha toppato. O forse mi aspettavo troppo io. Rincaro: ho… - GandalfRevn : @digitaunnome Neanche io, non lo capirò mai. La cosa che mi da sollievo (anche se poco ci credo) è sentire Pro Pro… -