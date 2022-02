PIL Lombardia 2022: +3,8%, in ribasso sulle stime 2021 (+4,7%) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Proiezioni: investimenti +5,7%, consumi +4,3%. Trend 2019-2021: +0,5% di occupati e +4,8 sull’export Le proiezioni relative al Pil 2022 della Lombardia fanno segnare un +3,8%, in ribasso rispetto alle stime di ottobre 2021 in cui si prospettava un +4,7%. Sul periodo 2019-2022 si registra dunque un +0,8%. E’ questo uno dei dati più significativi acquisiti da Cna Lombardia in collaborazione con il Centro studi sintesi in relazione alle tendenze dell’economia lombarda ad inizio 2022. Anche il quadro europeo è segnato da un rimbalzo: il Pil dell’area euro passa dal -6,5% del 2020 (dati tendenziali) al +4,3% del 2022. L’Italia nel 2022 dovrebbe vedere una crescita del 4,6%, dopo il crollo ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 3 febbraio 2022) Proiezioni: inventi +5,7%, consumi +4,3%. Trend 2019-: +0,5% di occupati e +4,8 sull’export Le proiezioni relative al Pildellafanno segnare un +3,8%, inrispetto alledi ottobrein cui si prospettava un +4,7%. Sul periodo 2019-si registra dunque un +0,8%. E’ questo uno dei dati più significativi acquisiti da Cnain collaborazione con il Centro studi sintesi in relazione alle tendenze dell’economia lombarda ad inizio. Anche il quadro europeo è segnato da un rimbalzo: il Pil dell’area euro passa dal -6,5% del 2020 (dati tendenziali) al +4,3% del. L’Italia neldovrebbe vedere una crescita del 4,6%, dopo il crollo ...

