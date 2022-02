Pechino 2022, esordio vincente dell’Italia del curling (Di giovedì 3 febbraio 2022) Comincia nel migliore dei modi l’Olimpiade dell’Italia sul ghiaccio di Pechino. Nella prima giornata di round robin nel curling doppio misto, la coppia azzurra allenata da Violetta Caldart e formata da Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro) infila due grandi vittorie contro Stati Uniti e Svizzera inaugurando alla grande il percorso a cinque cerchi. Fondamentale una partenza lanciata per provare a inseguire il sogno delle semifinali riservato alle prime quattro nazioni classificate al termine della prima fase del torneo. Il debutto tricolore, che è anche l’esordio olimpico assoluto per il movimento azzurro nella specialità, avviene nella mattinata cinese, in piena notte italiana. Nel primo incontro gli Stati Uniti vanno avanti 1-0 al primo end subendo però subito dopo una valanga azzurra ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Comincia nel migliore dei modi l’Olimpiadesul ghiaccio di. Nella prima giornata di round robin neldoppio misto, la coppia azzurra allenata da Violetta Caldart e formata da Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro) infila due grandi vittorie contro Stati Uniti e Svizzera inaugurando alla grande il percorso a cinque cerchi. Fondamentale una partenza lanciata per provare a inseguire il sogno delle semifinali riservato alle prime quattro nazioni classificate al termine della prima fase del torneo. Il debutto tricolore, che è anche l’olimpico assoluto per il movimento azzurro nella specialità, avviene nella mattinata cinese, in piena notte italiana. Nel primo incontro gli Stati Uniti vanno avanti 1-0 al primo end subendo però subito dopo una valanga azzurra ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Olimpiadi Pechino, la Norvegia schiera solo tre atlete per lo skiathlon di sabato - infoitsport : LIVE Slittino, Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: è di Dominik Fischnaller il miglior tempo dopo le quattro p… -