Pechino 2022, curling: splendida Constantini, l’Italia batte la Svizzera e conquista la seconda vittoria (Di giovedì 3 febbraio 2022) seconda vittoria consecutiva per l’Italia che supera la Svizzera e rimane imbattuta dopo la prime tre sessioni del Round Robin del torneo doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Sfida equilibratissima e terminata sul 7-7 dopo l’ottavo end. Una splendida Stefania Constantini regala la vittoria agli azzurri con un precisissimo tiro finale firmando l’8-7. l’Italia torna sul ghiaccio domani all’1.35 e alle 6.35 italiane contro Norvegia e Repubblica Ceca. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELl’Italia IL REGOLAMENTO LA PARTITA – Subito tanti rischi per l’Italia nel primo end, dove la Svizzera conquista subito ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022)consecutiva perche supera lae rimane imbattuta dopo la prime tre sessioni del Round Robin del torneo doppio misto dialle Olimpiadi invernali di. Sfida equilibratissima e terminata sul 7-7 dopo l’ottavo end. UnaStefaniaregala laagli azzurri con un precisissimo tiro finale firmando l’8-7.torna sul ghiaccio domani all’1.35 e alle 6.35 italiane contro Norvegia e Repubblica Ceca. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELIL REGOLAMENTO LA PARTITA – Subito tanti rischi pernel primo end, dove lasubito ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - RaiNews : Il messaggio del pontefice agli atleti in partenza per le Olimpiadi di Pechino: 'E' per voi un'esperienza unica di… - UBrignone : RT @omegawatches: OMEGA è Cronometrista Ufficiale per la trentesima volta dal 1932. Segui lo sport invernale a Pechino 2022, mentre MISURIA… - LaStampa : Olimpiadi invernali di Pechino, le faq: cosa c’è da sapere in 8 domande e risposte -