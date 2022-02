"Nessun rispetto per i morti e per i vivi". Saviano a Sanremo? Travolto: chi lo accusa. E in Rai scoppia il caos (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vittorio Sgarbi ancora contro Roberto Saviano. A poche ore dal monologo dello scrittore sulla strage di Capaci, è il critico d'arte a prenderlo di mira riportando le parole di Giuseppe Di Lello, uno dei punti fermi del pool antimafia, a LiveSicilia.it: "Non sono affatto d'accordo nel trascinare Falcone e Borsellino dentro le canzonette, specialmente da parte di Saviano che ha recensito con entusiasmo il libro della Boccassini, senza accorgersi del discredito gettato su Falcone e del mancato rispetto per i morti e per i vivi". Un duro attacco quello ripreso dal deputato del Misto alla partecipazione dell'autore di Gomorra alla kermesse musicale in onda su Rai 1. Nella puntata dei giovedì 3 febbraio sarà proprio Saviano a parlare di mafia. Una scelta che non è piaciuta nemmeno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vittorio Sgarbi ancora contro Roberto. A poche ore dal monologo dello scrittore sulla strage di Capaci, è il critico d'arte a prenderlo di mira riportando le parole di Giuseppe Di Lello, uno dei punti fermi del pool antimafia, a LiveSicilia.it: "Non sono affatto d'accordo nel trascinare Falcone e Borsellino dentro le canzonette, specialmente da parte diche ha recensito con entusiasmo il libro della Boccassini, senza accorgersi del discredito gettato su Falcone e del mancatoper ie per i". Un duro attacco quello ripreso dal deputato del Misto alla partecipazione dell'autore di Gomorra alla kermesse musicale in onda su Rai 1. Nella puntata dei giovedì 3 febbraio sarà proprioa parlare di mafia. Una scelta che non è piaciuta nemmeno ...

