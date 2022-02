Mattarella giura per il bis: "Momenti travagliati, anche per me". Salvini assente: "Positivo al Covid" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana ed è questa stessa consapevolezza la ragione del mio sì e sarà al centro del mio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giornidella scorsa settimana ed è questa stessa consapevolezza la ragione del mio sì e sarà al centro del mio ...

MediasetTgcom24 : Quirinale, Mattarella giura da Capo dello Stato: nuova chiamata a responsabilità, non mi sottraggo #quirinale… - Corriere : Mattarella giura da capo dello Stato, la standing ovation dell'Aula - HuffPostItalia : 'Giorni travagliati per tutti, anche per me'. Sergio Mattarella giura per il secondo mandato. - BerniCurenai : E’ una strage di Stato: altri 414 morti mentre giura Mattarella, vecchi lasciati morire - claudiocancian3 : Ma Mattarella che giura sulla costituzione non è una contraddizione in termini? -