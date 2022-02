Mattarella | ' da riforme dipende qualità democrazia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Non compete a me indicare percorsi riformatori da seguire. Ma dobbiamo sapere che dalle risposte che saranno date" ai temi relativi all'equilibrio tra rispetto dei processi democratici e tempestività delle decisioni "rà ladella nostra". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. "Quel che appare comunque necessario –nell'indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento è che -particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese– il Parlamento -ha chiesto il Capo dello Stato- sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose ...