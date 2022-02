M5S, Conte: “Non c’è una questione privata fra me e Di Maio” (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – “Una comunità come quella del Movimento 5 stelle, con questo nuovo corso che abbiamo tracciato, si basa sulla condivisione degli obiettivi e sul confronto. Nessuna incertezza ci può essere sulla chiarezza di visione e la condivisione degli obiettivi. Non è una questione riservata, privata fra me e il ministro Di Maio: non potrei accettare che fosse messa in questi termini”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, in collegamento con ‘L’aria che tira’ su La7. “Un chiarimento pubblico – ha precisato – non vuol dire che siamo qui alle gogne, a creare meccanismi mediatici. Una comunità deve poter riflettere al suo interno con tutte le sue componenti, i gruppi parlamentari e gli iscritti. Noi siamo quelli del confronto e della democrazia diretta”. Rispondendo infine a una domanda sulla durezza dei toni dello ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – “Una comunità come quella del Movimento 5 stelle, con questo nuovo corso che abbiamo tracciato, si basa sulla condivisione degli obiettivi e sul confronto. Nessuna incertezza ci può essere sulla chiarezza di visione e la condivisione degli obiettivi. Non è unariservata,fra me e il ministro Di: non potrei accettare che fosse messa in questi termini”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, in collegamento con ‘L’aria che tira’ su La7. “Un chiarimento pubblico – ha precisato – non vuol dire che siamo qui alle gogne, a creare meccanismi mediatici. Una comunità deve poter riflettere al suo interno con tutte le sue componenti, i gruppi parlamentari e gli iscritti. Noi siamo quelli del confronto e della democrazia diretta”. Rispondendo infine a una domanda sulla durezza dei toni dello ...

