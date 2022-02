L’arbitro che squalificò Djokovic agli Us Open del 2020 è stato sospeso per “abuso di potere” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il giudice di sedia tedesco Soeren Friemel, “famoso” per aver buttato fuori dagli Us Open del 2020 Novak Djokovic dopo che il serbo aveva colpito con una pallata alla gola una giudice di linea, è stato sospeso per un anno “per condotta non etica e abuso di potere”. Lo rivela il Telegraph. Il Telegraph ha appreso che Friemel è in sospensione volontaria dal 19 giugno scorso, dopo che un arbitro maschio più giovane lo aveva accusato di comportamenti inappropriati. Ne è seguita un’indagine di cinque mesi, intrapresa da un giudice indipendente, e poi la decisione di sospenderlo per 12 mesi emessa a dicembre, Quattro diversi casi sono stati portati all’attenzione degli organi di governo del tennis nel maggio 2021, verificatisi tra il 2011 e il 2015 e tutti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il giudice di sedia tedesco Soeren Friemel, “famoso” per aver buttato fuori dUsdelNovakdopo che il serbo aveva colpito con una pallata alla gola una giudice di linea, èper un anno “per condotta non etica edi”. Lo rivela il Telegraph. Il Telegraph ha appreso che Friemel è in sospensione volontaria dal 19 giugno scorso, dopo che un arbitro maschio più giovane lo aveva accusato di comportamenti inappropriati. Ne è seguita un’indagine di cinque mesi, intrapresa da un giudice indipendente, e poi la decisione di sospenderlo per 12 mesi emessa a dicembre, Quattro diversi casi sono stati portati all’attenzione degli organi di governo del tennis nel maggio 2021, verificatisi tra il 2011 e il 2015 e tutti ...

