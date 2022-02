Inter, De Vrij in partenza? È caccia al sostituto! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si è da poco conclusa la sessione estiva di calciomercato e i tifosi nerazzurri possono ritenersi soddisfatti dell’operato della società. Soprattutto l’arrivo di Gosens ha scaldato ancora di più gli entusiasmi nell’ambiente nerazzurro. Bremer Torino mercatoMarotta, però, pensa già al mercato che estivo che verrà ed il primo nome che punterà sarà quello di Gleison Bremer. Nonostante il brasiliano abbia rinnovato da poco, secondo il Corriere dello Sport, il difensore granata lascerà comunque Cairo e l’Inter potrebbe essere la candidata principale a prenderlo. Questo perché di dovrà andare a cercare un sostituto di De Vrij che andrà a scadenza nel 2023 e che probabilmente lascerà i nerazzurri a fine stagione. Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si è da poco conclusa la sessione estiva di calciomercato e i tifosi nerazzurri possono ritenersi soddisfatti dell’operato della società. Soprattutto l’arrivo di Gosens ha scaldato ancora di più gli entusiasmi nell’ambiente nerazzurro. Bremer Torino mercatoMarotta, però, pensa già al mercato che estivo che verrà ed il primo nome che punterà sarà quello di Gleison Bremer. Nonostante il brasiliano abbia rinnovato da poco, secondo il Corriere dello Sport, il difensore granata lascerà comunque Cairo e l’potrebbe essere la candidata principale a prenderlo. Questo perché di dovrà andare a cercare un sostituto di Deche andrà a scadenza nel 2023 e che probabilmente lascerà i nerazzurri a fine stagione.

