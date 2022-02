Giuramento Mattarella, le frasi che hanno ‘scaldato’ i grandi elettori (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – 53 applausi, 19 standing ovation, una ovazione finale di 4-5 minuti. Se ci fossero ancora dubbi sul fatto che il Mattarella bis sia nato tra i 1.009 grandi elettori, ascoltando i circa 40 minuti di discorso post Giuramento del capo dello Stato e le reazioni che ha suscitato in Parlamento ogni incertezza dovrebbe essere svanita. Sin dall’ingresso in aula del presidente della Repubblica tutto l’emiciclo è scattato in piedi, tutti i gruppi parlamentari. Compreso quello di Fratelli d’Italia. Un tributo bipartisan a spontaneo, di stampo anche emotivo per gli omaggi di Mattarella a Monica Vitti, a David Sassoli o ai medici in prima linea contro il Covid. Un’enfasi che è sembrata prendere una piega diversa, di rivalsa e orgoglio, in alcuni passaggi più ‘politici’ del discorso del capo dello ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – 53 applausi, 19 standing ovation, una ovazione finale di 4-5 minuti. Se ci fossero ancora dubbi sul fatto che ilbis sia nato tra i 1.009, ascoltando i circa 40 minuti di discorso postdel capo dello Stato e le reazioni che ha suscitato in Parlamento ogni incertezza dovrebbe essere svanita. Sin dall’ingresso in aula del presidente della Repubblica tutto l’emiciclo è scattato in piedi, tutti i gruppi parlamentari. Compreso quello di Fratelli d’Italia. Un tributo bipartisan a spontaneo, di stampo anche emotivo per gli omaggi dia Monica Vitti, a David Sassoli o ai medici in prima linea contro il Covid. Un’enfasi che è sembrata prendere una piega diversa, di rivalsa e orgoglio, in alcuni passaggi più ‘politici’ del discorso del capo dello ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - FranAltomare : “Sono stati giorni travagliati per tutti, anche per me”. La classe e l’eleganza di Sergio #Mattarella nell’essere N… - TgLa7 : ??#Quirinale: @matteosalvinimi positivo al #Covid, salta #giuramento di #Mattarella?? - EulaliaGrillo : RT @beabri: Dignità, dalla scuola, al lavoro, alla lotta alle mafie. Passando per le carceri, l'accoglienza e il contrasto alle disuguaglia… - forestale82 : RT @enpaonlus: Briciola, la piccola mascotte dei Carabinieri, al centro della scena come sette anni fa per il giuramento del Presidente del… -