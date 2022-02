Fiorentina, ufficiale la cessione del giocatore: svelata la sua prossima destinazione! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nonostante sia terminato il calciomercato già da qualche giorno, la Fiorentina ha chiuso proprio oggi una cessione. Sì perché un calciatore che era arrivato a Firenze con i gradi di specialista sui calci piazzati e sui rigori soprattutto, non è riuscito a lasciare il segno in maglia Viola. Questa stagione, complice l’arrivo di Lucas Torreira, non è praticamente mai sceso in campo. Ed è così che la sua cessione è diventata ora realtà. Fiorentina, Pulgar saluta: svelato il suo nuovo club! Fiorentina, Pulgar, calciomercato Erick Pulgar era ormai diventato un esubero per la Fiorentina. Già un esubero, ma di lusso. Il cileno era infatti arrivato a Firenze coi gradi della promessa del calcio italiano e pronto alla sua esplosione. Pulgar infatti non hai mai convinto tutti, né ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nonostante sia terminato il calciomercato già da qualche giorno, laha chiuso proprio oggi una. Sì perché un calciatore che era arrivato a Firenze con i gradi di specialista sui calci piazzati e sui rigori soprattutto, non è riuscito a lasciare il segno in maglia Viola. Questa stagione, complice l’arrivo di Lucas Torreira, non è praticamente mai sceso in campo. Ed è così che la suaè diventata ora realtà., Pulgar saluta: svelato il suo nuovo club!, Pulgar, calciomercato Erick Pulgar era ormai diventato un esubero per la. Già un esubero, ma di lusso. Il cileno era infatti arrivato a Firenze coi gradi della promessa del calcio italiano e pronto alla sua esplosione. Pulgar infatti non hai mai convinto tutti, né ...

