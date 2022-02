Emma e Francesca Michielin, due amiche sul palco di Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Due colleghe sul palco, pronte a sostenersi a vicenda. L’esibizione di Emma non è stata solo l’occasione per ascoltare, per la prima volta, il suo inedito Ogni volta è così. Ma è stata la (bella) dimostrazione di un’alleanza possibile. Di un supporto sincero e pieno di gesti. Una storia di empowerment femminile che non è Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 3 febbraio 2022) Due colleghe sul, pronte a sostenersi a vicenda. L’esibizione dinon è stata solo l’occasione per ascoltare, per la prima volta, il suo inedito Ogni volta è così. Ma è stata la (bella) dimostrazione di un’alleanza possibile. Di un supporto sincero e pieno di gesti. Una storia di empowerment femminile che non è

