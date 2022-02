Drusilla Foer è salita sul palco dell’Ariston di Sanremo ed ha fatto sorridere tutti. Ma sapete chi è in realtà? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri sera, alla terza serata del Festival di Sanremo, ad affiancare Amadeus alla conduzione (dopo Ornella Muti l’altro ieri e Lorena Cesarini ieri) sarà Drusilla Foer, un personaggio femminile creato dal fotografo toscano Gianluca Gori. È una anziana e ricca vedova, caratterizzata da una personalità e un eloquio particolarmente salace, oltre che da un certo gusto per la moda. Nel creare il personaggio, Gori si è evidentemente rifatto alla tradizione del crossdressing, la pratica che un tempo veniva definita travestitismo – oggi considerato da molti un termine superato e in certi contesti offensivo – e che negli Stati Uniti si è sviluppata nella cultura drag, quella impersonata dalle drag queen, quasi sempre uomini che interpretano personaggi femminili dagli abiti e dal trucco spesso volutamente esuberanti (e, in ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri sera, alla terza serata del Festival di, ad affiancare Amadeus alla conduzione (dopo Ornella Muti l’altro ieri e Lorena Cesarini ieri) sarà, un personaggio femminile creato dal fotografo toscano Gianluca Gori. È una anziana e ricca vedova, caratterizzata da una personalità e un eloquio particolarmente salace, oltre che da un certo gusto per la moda. Nel creare il personaggio, Gori si è evidentemente rialla tradizione del crossdressing, la pratica che un tempo veniva definita travestitismo – oggi considerato da molti un termine superato e in certi contesti offensivo – e che negli Stati Uniti si è sviluppata nella cultura drag, quella impersonata dalle drag queen, quasi sempre uomini che interpretano personaggi femminili dagli abiti e dal trucco spesso volutamente esuberanti (e, in ...

