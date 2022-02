Covid, in Sicilia 6.452 positivi in 24 ore: altri 36 morti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.452 nuovi casi di Covid19 in Sicilia a fronte di 39.283 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 16,4% al ieri era al 15,5%. L’isola è al nono posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 258.176 con un aumento di 3.519 casi. I guariti sono 3.189 mentre le vittime sono 36 portando così il totale dei decessi a 8.658. In ospedale sono 1.607 ricoverati, con 7 casi in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 140, con 8 casi in meno rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo nelle ultime 24 ore 1.414 casi, Catania 1.595, Messina 801 Siracusa 834, Trapani 312, Ragusa 671, Caltanissetta 438, Agrigento 544, Enna, 135. La regione inoltre, fa sapere che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.452 nuovi casi di19 ina fronte di 39.283 tamponi processati. Il tasso dità sale al 16,4% al ieri era al 15,5%. L’isola è al nono posto in Italia per numero di contagi. Gli attualisono 258.176 con un aumento di 3.519 casi. I guariti sono 3.189 mentre le vittime sono 36 portando così il totale dei decessi a 8.658. In ospedale sono 1.607 ricoverati, con 7 casi in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 140, con 8 casi in meno rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo nelle ultime 24 ore 1.414 casi, Catania 1.595, Messina 801 Siracusa 834, Trapani 312, Ragusa 671, Caltanissetta 438, Agrigento 544, Enna, 135. La regione inoltre, fa sapere che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data ...

