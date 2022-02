Chi è Matteo Romano? Età, vita privata, canzoni e Instagram (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Matteo Romano: età, vero nome, Sanremo Giovani, dove poterlo seguire sui social e su Instagram. Chi è Matteo Romano Nome: Matteo RomanoNome d’arte: Matteo RomanoData di nascita: 20 marzo 2002Luogo di Nascita: CuneoEtà: 19 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: ArieteProfessione: cantautore, compositoreFidanzata: informazione non disponibileTatuaggi: nessuno visibileProfilo TikTok: @RomanoMatteo Profilo Instagram: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su: età, vero nome, Sanremo Giovani, dove poterlo seguire sui social e su. Chi èNome:Nome d’arte:Data di nascita: 20 marzo 2002Luogo di Nascita: CuneoEtà: 19 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: ArieteProfessione: cantautore, compositoreFidanzata: informazione non disponibileTatuaggi: nessuno visibileProfilo TikTok: @Profilo: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

RaiRadio2 : «Mi ha chiamato mia nonna dicendomi: 'Chi l'avrebbe mai detto di vederti a Sanremo'. La musica fa parte della mia v… - fattoquotidiano : Non c’è stato alcun redde rationem dopo la disfatta del Quirinale. Ma chi ha assistito al consiglio federale della… - FiorinoLuca : Grazie Matteo per le emozioni di queste due settimane. Penso a chi arriva ora a vedere il tennis e non ha la minim… - ElisabettaSamm1 : @borghi_claudio Ora basta restrizioni, chi voleva vaccinarsi lo ha già fatto,i non vaccinati siamo 20-25 milioni e… - MBC2501 : Chi gioca a Fantasanremo? #Sanremo2022 #nomieduetti #fantasanremo2022 -