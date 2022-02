Calcio: Altro ko per Lozano in Nazionale, lussazione spalla destra (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Napoli "Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia" NAPOLI - Brutte notizie per Luciano Spalletti arrivano dal Centro America. Hirving Lozano si è infortunato nuovamente in Nazionale e ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Napoli "Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia" NAPOLI - Brutte notizie per Luciano Spalletti arrivano dal Centro America. Hirvingsi è infortunato nuovamente ine ...

Europa, ultimo treno: dalla Roma al Torino, il ranking delle pretendenti I giallorossi, ancora in corsa in coppa Italia tra l'altro, sono tra i maggiori favoriti per il posto in Europa League. Se non avessero perso in modo clamoroso contro la Juventus all'Olimpico, ...

Bisceglie, altro innesto a centrocampo BisceglieViva Calcio: Sensi "Alla Samp anche per tornare in azzurro" "A Genova c'è una salvezza da conquistare. Ho già parlato con Giampaolo: penso di avere le doti giuste per la sua idea di calcio. Lascio un'Inter che è meglio della Juve", ha aggiunto Sensi.

Calcio: Napoli, infortunio alla spalla per Lozano, si teme uno stop di due mesi Roma, 3 feb. - L'attaccante del Napoli Hirving Lozano ha riportato un grave infortunio durante la partita disputata con la nazionale del Messico contro il Panama. Secondo Marca dovrebbe trattarsi di ...

