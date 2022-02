Bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano della sua abitazione | è in prognosi riservata

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuarto – E’ ricoverato inall’ospedale Santobono di Napoli il piccolo di treto ieri pomeriggio da una finestra delsuain via Casalanno, a Quarto (Napoli). I sanitari dell’ospedale civile di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie, dove la mamma con l’aiuto di conoscenti l’aveva trasportato d’urgenza, gli hanno diagnosticato una frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale. Considerate le gravi condizioni in cui versava, il bambino è stato successivamente trasferito in ambulanza nell’ospedale pediatrico napoletano. Non ancora definita la dinamica dell’incidente sul quale indagano i carabinieri di Quarto e di Pozzuoli, anche nell’intento di individuare ...

Un bambino di treè ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. Il ricovero è avvenuto dopo che il piccolo era precipitato dal secondo piano di un edificio di via Casalanno a Quarto. Secondo ...AGI - Lotta contro il tempo per cercare di salvare undi 5caduto martedì in un pozzo profondo 60 metri a Ighran, nel Nord del Marocco, un caso che ricorda la tragedia del piccolo Alfredo Rampi nel 1981 . I soccorritori stanno scavando per ...Sono gravissime le condizioni di un bimbo di soli 3 anni, ora ricoverato in prognosi riservato. Il dramma si è consumato mercoledì 2 febbraio in via Casalanno a Quarto. Il bimbo si era affacciato alla ...All'inizio della primavera potrebbe essere a disposizione in Italia il vaccino anti Covid per la fascia di età 0-5 anni. È quanto ha spiegato il coordinatore del Cts Franco Locatelli a Sky Tg24 ...