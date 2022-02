ATP Cordoba 2022 | risultati 2 febbraio | Diego Sebastian Schwartzman si porta ai quarti

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Si conoscono i nomi dei primi quattro tennisti che accedono aidi finale del tabellone di singolare del torneo ATPdi tennis, di categoria 250: gli ottavi di finale si completeranno oggi con gli ultimi quattro match, tra i quali quello di Lorenzo Sonego. Nella parte alta il derby argentino premia la testa di serie numero 1,, che elimina il qualificato Juan Pablo Ficovich per 6-3 6-2 ed aisfiderà il lucky loser colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, che batte lo spagnolo Jaume Antoni Munar Clar col punteggio di 6-2 3-6 6-1. Nella parte bassa del tabellone la wild card argentina Juan Ignacio Londero supera la testa di serie numero 8, lo spagnolo Pedro Martinez Portero, per 6-3 7-6 (3) e venerdì affronterà il lucky ...

Nel secondo set le chance 'break' capitano da una parte all'altra, ma sono gli italiani a mettere la freccia per prima nel sesto gioco (4 - 2). Purtroppo per Sonego/Vavassori, Gonzalez/Molteni ... Si conoscono i nomi dei primi quattro tennisti che accedono ai quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP Cordoba 2022 di tennis, di categoria 250: gli ottavi di finale si ... E' terminata nei quarti di finale dell'ATP di Cordoba (Argentina) l'avventura di Lorenzo Sonego e di Andrea Vavassori nel torneo di doppio. I due azzurri sono stati sconfitti dalla coppia formata dal ...