Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi: orari 2 febbraio, percorso, programma, tv, streaming (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si alza il sipario sulla settantaduesima edizione della Volta a la Comunitat Valenciana, breve corsa ciclistica che si concluderà il 6 febbraio a Valencia. La prima tappa di 166 chilometri Les Alqueries – Torralba del Pinar si preannuncia aperta a molteplici scenari e fondamentale per le ambizioni di classifica dei capitani. Il percorso annovera ben quattro Gran Premi della Montagna, ultimo dei quali posto a poche migliaia di metri dal traguardo. Le pendenze non sono proibitive ma ben si prestano agli attacchi, mentre la salita di Torralba del Pinar è ideale per le sortite dei finisseur. Dopo un avvio ondulato ecco la doppia scalata in rapida successione all’Alto de Costur ed al Remolcador, ascesa lunga e poco impegnativa con scollinamento posto ai meno 70 dall’arrivo. Segue una lenta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si alza il sipario sulla settantaduesima edizione dellaa la, breve corsa ciclistica che si concluderà il 6a Valencia. La primadi 166 chilometri Les Alqueries – Torralba del Pinar si preannuncia aperta a molteplici scenari e fondamentale per le ambizioni di classifica dei capitani. Ilannovera ben quattro Gran Premi della Montagna, ultimo dei quali posto a poche migliaia di metri dal traguardo. Le pendenze non sono proibitive ma ben si prestano agli attacchi, mentre la salita di Torralba del Pinar è ideale per le sortite dei finisseur. Dopo un avvio ondulato ecco la doppia scalata in rapida successione all’Alto de Costur ed al Remolcador, ascesa lunga e poco impegnativa con scollinamento posto ai meno 70 dall’arrivo. Segue una lenta ...

Advertising

SpazioCiclismo : Diamo un'occhiata ai protagonisti e al tracciato della #VCV2022 al via domani - gruppo_compatto : Volta a la Comunitat Valenciana ???? ( - SpazioCiclismo : Annunciati i partenti della Volta a la Comunitat Valenciana, corsa a tappe che vedrà 15 team WorldTour e una nutrit… - cednfl : Volta Comunitat Valenciana ??????????? stage1. gana: 0.5 u. ?? mikkel honore EW @ 23 0.5 u. ?? jonathan lastra EW @ 151 (EW 1/4 top-3) - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming la Volta a la Comunitat Valenciana, in programma da mercoledì 2 a do… -