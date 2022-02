Vlahovic, una strana coincidenza: “Prima di andare alla Juventus lui…” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’acquisto che ha fatto impazzire di gioia i tifosi della Juventus è sicuramente stato Dusan Vlahovic che però ha un quasi omonimo di lusso. Senza ombra di dubbio l’arrivo in bianconero di Vlahovic è stato quello che ha suscitato il maggior clamore in tutta questa sessione invernale, perché il serbo è davvero stato in grado di riaccendere il fuoco nel cuore dei tifosi, ma in passato non è stato l’unico a giocare in Serie A con quel nome. Dusan Vlahovic è stato in grado di diventare un vero e proprio idolo della tifoseria bianconera nell’ultimo periodo perché il suo acquisto ha permesso davvero di tornare a sperare per il raggiungimento del quarto posto. Il serbo si è dimostrato nell’ultimo periodo come uno degli attaccanti più forti d’Europa e la sua giovane età gli consente di avere ancora enormi margini di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’acquisto che ha fatto impazzire di gioia i tifosi dellaè sicuramente stato Dusanche però ha un quasi omonimo di lusso. Senza ombra di dubbio l’arrivo in bianconero diè stato quello che ha suscitato il maggior clamore in tutta questa sessione invernale, perché il serbo è davvero stato in grado di riaccendere il fuoco nel cuore dei tifosi, ma in passato non è stato l’unico a giocare in Serie A con quel nome. Dusanè stato in grado di diventare un vero e proprio idolo della tifoseria bianconera nell’ultimo periodo perché il suo acquisto ha permesso davvero di tornare a sperare per il raggiungimento del quarto posto. Il serbo si è dimostrato nell’ultimo periodo come uno degli attaccanti più forti d’Europa e la sua giovane età gli consente di avere ancora enormi margini di ...

Advertising

juventusfc : ??? Vlahovic: «Sono ancora un ragazzo, mi sembra assurdo poter essere un idolo per qualcuno. Ora sono in una delle s… - juventusfc : ??? Vlahovic: «Sono molto emozionato e orgoglioso di essere alla Juventus. La Juve è una società gloriosa e io sono… - romeoagresti : #Vlahovic: “Sono molto emozionato, ho firmato per una società gloriosa. Sono pronto a dare il massimo per ottenere… - gmlavolpe : RT @FBiasin: #Commisso: “#Vlahovic si arruffianava i tifosi. E i suoi procuratori sono stati disonesti. Una mattina ci dovevamo vedere per… - lupazzottu : RT @glmdj: #Ormezzano e la domanda #gossip con risposta da oscar ??di #Vlahovic: 'Sto cercando una casa ma non sarà quella di #Cristiano. De… -