Un Boss In Salotto film stasera in tv 2 febbraio | cast | trama | curiosità | streaming

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) UnInè ilin tv mercoledì 22022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV UnInin tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2014 REGIA: Luca Miniero: Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Alessandro Besentini, Giselda Volodi, Marco Marzocca DURATA: 90 minuti UnInin tv:Cristina ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boss Salotto

CinemaItaliano.Info

Su Canale 5 dalle 21.46 Unin. Nord e Sud si scontrano nei battibecchi fra Cristina e suo fratello Ciro,agli arresti domiciliari. Su Sky Cinema dalle 21.15 Croce e delizia. I ...Mercoledì 2 febbraio 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda " Unin", commedia diretta da Luca Miniero con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero. Cristina (Paola Cortellesi) è una madre di famiglia che vive al Nord ma con origini ...Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Replicas”; su Canale5 alle 21.20 “Un boss in salotto”; su Rai4 alle 21.20 “Savage Dog – Il selvaggio”; su La7D alle 21.30 “Secretary”; su ...Canale 5 smonta C'e' posta per te e Grande Fratello Vip per evitare la contrapposizione con il Festival di Sanremo. Rete4 va avanti con gli ...