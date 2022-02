Tra Ditonellapiaga e Rettore c'è Chimica a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ditonellapiaga e Rettore, ovvero l’altro duo da tenere d’occhio a Sanremo 2022 (assieme a Mahmood e Blanco, La Rappresentante di Lista e Higsnob e Hu) . La coppia di cantautrici sulla carta è davvero esplosiva, come probabilmente lo è la canzone, Chimica, con cui gareggiano. Ditonellapiaga, la novità", è pronta a infiammare il pubblico del teatro Ariston (e a casa) insieme a una veterana del Festival (e un mito), che torna in gara all’Ariston dopo quasi trent’anni di assenza. Il brano Chimica è stato scritto a quattro mani dalle cantautrici stesse Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, e Donatella Rettore, mentre le musiche sono state composte dalla prima, Benjamin Ventura, Alessandro Casagni, Valerio Smordoni e Edoardo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022), ovvero l’altro duo da tenere d’occhio a(assieme a Mahmood e Blanco, La Rappresentante di Lista e Higsnob e Hu) . La coppia di cantautrici sulla carta è davvero esplosiva, come probabilmente lo è la canzone,, con cui gareggiano., la novità", è pronta a infiammare il pubblico del teatro Ariston (e a casa) insieme a una veterana del Festival (e un mito), che torna in gara all’Ariston dopo quasi trent’anni di assenza. Il branoè stato scritto a quattro mani dalle cantautrici stesse Margherita Carducci, in arte, e Donatella, mentre le musiche sono state composte dalla prima, Benjamin Ventura, Alessandro Casagni, Valerio Smordoni e Edoardo ...

