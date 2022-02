Selvaggia Lucarelli: “Fiorello non poteva entrare all’Ariston, il termometro ha segnato rosso” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La giornalista stronca lo showman siciliano La gag col termoscanner ha attirato l’attenzione della Lucarelli Nelle sue pagelle su “Domani”, Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La giornalista stronca lo showman siciliano La gag col termoscanner ha attirato l’attenzione dellaNelle sue pagelle su “Domani”, Perizona Magazine.

Advertising

stanzaselvaggia : Ragazzini svenuti, minorenni presi a manganellate, ragazzi portati via da ambulanze.Cosa è successo DAVVERO ieri ne… - StefanoFeltri : Mentre noi siamo concentrati sul Quirinale, la polizia picchia a sangue ragazzini colpevoli solo di aver lanciato q… - stanzaselvaggia : “Questa notte non ho dormito, ero sotto shock”. “Io sono un ragazzo pacifico, non ho mai visto tanta violenza”. “La… - Milena02517729 : Inaccettabile il post di risposta a Selvaggia Lucarelli. - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Sanremo 2022, “il termometro di Fiorello ha segnato rosso, non poteva entrare all’Ariston”: il tweet di Selvaggia Lucarel… -