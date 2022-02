Sanremo 2022 | Amadeus | “Non mi sento turbato da Achille Lauro”

Leggi su zon

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)si apre all’insegna dello share elevatissimo ma anche delle critiche., in queste ore, ha deciso di replicare al giudizio critico del vescovo di Ventimiglia e. Il Monsignor Antonio Suetta, infatti, ha considerato offensiva la performance di, in corsa al Festival di. A scatenare l’indignazione del vescovo è soprattutto l’auto-battesimo dell’arista in diretta. Queste le parole del conduttore: “Rispetto il parere del vescovo, anche io sono molto credente, ma da cattolico non sono stato affatto“. Lo stesso prosegue: “Non credo che abbia voluto mancare di rispetto. Un artista deve agire liberamente, se no i giovani si allontanano, non solo dama ...