Quirinale, secondo voi è stato più draghicidio o suicidio di Mario Draghi? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Draghicidio","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"suicidio di Mario Draghi","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"di","index":1}

Advertising

welikeduel : Il rientro del Presidente #Mattarella al #Quirinale secondo @makkox #propagandalive #Quirinale2022 - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - fefina5 : RT @marcole___: Mattarella che pensava di poter finalmente lasciare il Quirinale e invece deve restarci per un secondo mandato https://t.co… - Brennosenone : @LegaSalvini Aver usato i parlamentari della lega per votare Mattarella, è stato un tradimento insopportabile e vig… -