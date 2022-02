Prima serata Sanremo 2022 Top e Flop | diamo i voti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) E laè andata. Amadeus tra l’altro ci ha fatto un di quei regali davvero inaspettati: il finale all’una di notte, roba da non crederci. Durerà pochissimo, sappiamo che si tratta solo di una illusione, visto che solo questa sera ci sarà la divisione e quindi la presenza di 13 Big in gara mentre da domani tutto cambia e quindi faremo le ore piccole. Ma due serate su cinque di chiusura all’una di notte, sono già tanta roba. Per cui il primo voto altissimo dopo ladiloproprio a chi ha messo insieme la scaletta permettendoci di finire all’una di notte (di un Grande Fratello qualsiasi signori e signore). E ora facciamoci seri e analizziamo i momenti top e i momentidi questa ...

Advertising

SanremoRai : La classifica della Sala Stampa della prima serata. Cosa ne pensate? #Sanremo2022 - SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - adorexary : RT @SACC3NTE: la blasfemia di achill3 Laur0 in prima serata su rai1 davanti al pubblico boomer una delle cose più emozionanti semplicemente… - statemilontani_ : mi sono persa la prima serata di Sanremo, non merito l’ossigeno -

Ultime Notizie dalla rete : Prima serata

'Forse sarà per l'età, sto per compiere 60 anni... ma la presenza del pubblico mi commuove: ci siete mancati tantissimo!'. Amadeus si commuove aprendo ladel Festival di Sanremo 2022. All'Ariston torna il pubblico dopo il 'deserto' imposto lo scorso anno dal Covid.Festival di Sanremo 2022, le pagelle dell'Ansa della. AMADEUS Commozione, risate, leggerezza. C'è tutto nel terzo Sanremo targato Ama, quello che aveva detto non avrebbe fatto e che poi ha fatto. ivincita o voglia di riprovare in una ...Grande apprezzamento anche per Orietta Berti, in collegamento dalla Costa Toscana con Fabio Rovazzi. Il suo abito con le spalle a coni, riprodotti anche nella sua acconciatura, a molti hanno ricordato ...(Rolling Stone Italia) La scaletta dei cantanti della prima serata di Sanremo. Stasera al via il Festival di Sanremo 2022. A inaugurare il palco dell’Ariston sarà Achille Lauro, super protagonista ...