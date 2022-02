Per scaldare gli edifici il gas ormai è superato (Di giovedì 3 febbraio 2022) Disfarsi della caldaia a gas e sostituirla con una pompa di calore elettrica è al momento la mossa più efficace per tagliare le emissioni di CO2 legate al riscaldamento degli edifici, in tutte le fasce climatiche e con ogni mix energetico, eccetto che in Polonia ed Estonia. Fa risparmiare e garantisce buoni livelli di comfort. Però la transizione a questa tecnologia è ancora troppo lenta persino in un paese come l’Italia dove, grazie al Superbonus 110%, il principale ostacolo, quello … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 3 febbraio 2022) Disfarsi della caldaia a gas e sostituirla con una pompa di calore elettrica è al momento la mossa più efficace per tagliare le emissioni di CO2 legate al riscaldamento degli, in tutte le fasce climatiche e con ogni mix energetico, eccetto che in Polonia ed Estonia. Fa risparmiare e garantisce buoni livelli di comfort. Però la transizione a questa tecnologia è ancora troppo lenta persino in un paese come l’Italia dove, grazie al Superbonus 110%, il principale ostacolo, quello … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Cucina_Italiana : Per scaldare i cuori e le vostre cucine ecco i cinque titoli da non lasciarsi scappare - giulswannacry : raga ma io sto ancora piangendo da prima come faccio a scaldare le corde vocali per angela #festivaldisanremo2022 - FairyFloss89 : @PrincessMila Nel mio nuovo ufficio mi hanno dato una cuffia brandizzata. Già messa per sedare l'ansia e scaldare il cervello - BertoliBeppe : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Ma andate a fanculo pezzi di merda…… Tra poco dovremmo andare a tagliare le piante per… - pirolini : @GassmanGassmann L'economia mondiale non pensa al futuro o al eco sostenibile o rinnovabile. Pensa solo se ogni cas… -