Pavoletti a DAZN Talks | Joao Pedro è un leader Ai fantallenatori dico che

Advertising

Pall_Gonfiato : #Pavoletti a #DAZNTalks: '#JoaoPedro è un leader. Ai fantallenatori dico che...' - AlfaSILVAGNI : @CagliariCalcio @Pavoletti @DAZN_IT Vedi di metterla dentro allora!!! Arrogaaaaaa - MariaLauScifus : RT @DAZN_IT: Fantallenatori: credeteci. Parola di @Pavoletti ?? Se vi siete persi la chiacchierata con Leonardo Pavoletti a DAZN Talks, no… - CalcioPillole : Leonardo #Pavoletti, attaccante del #Cagliari, si è raccontato ai microfoni di #DAZN: di seguito le sue dichiarazio… - PCinaglia : @DAZN_IT @Pavoletti Sul carro di Pavoloso da sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Pavoletti DAZN

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'attaccante del Cagliari Leonardorisponde alle domande dei tifosi in diretta sui canali Twitch diLeonardo, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni diattraverso il canale Twitch. Le sue parole: LA STAGIONE ...La partita potrà essere seguita in diretta su, Sportface.it vi terrà compagnia con ... CAGLIARI - Squalificato Joao Pedro, ad affiancaredovrebbe essere Gaston Pereiro; emergenza in ...Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN Talks, sul canale Twitch della piattaforma streaming, del momento dei rossoblù in vista della ripresa del campion ...Alcuni aneddoti sul tecnico nerazzurro, direttamente da uno degli attaccanti che lo sfiderà domenica in Atalanta-Cagliari “L’allenatore che mi ha fatto fare il salto di qualità è Gasperini, con lui ho ...