Milano: Anpi, 'lapide martiri Dergano oltraggiata da scritta no green pass' (2) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - Secondo Cenati "questi frequenti episodi denunciano una pericolosa rimozione della Memoria, della conoscenza storica, delle tragedie provocate dal nazifascismo in Europa e nel nostro Paese". "Chi decide di non vaccinarsi non può essere paragonato a chi partecipò alla Resistenza, facendo una scelta coraggiosa: quella di combattere le nefandezze del nazifascismo, per la Libertà di tutti noi", conclude il presidente dell'Anpi provinciale di Milano.

