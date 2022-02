Mick Schumacher | servono conferme | “Futuro? Devo fare bene in Haas”

Advertising

lucapalladino93 : RT @sportal_it: F1, Mick Schumacher ha una convinzione sul suo futuro - sportal_it : F1, Mick Schumacher ha una convinzione sul suo futuro - FormulaPassion : #F1 | Il 2022 potrebbe essere un anno cruciale nella carriera di Mick Schumacher - gessica19 : RT @Roberta07love: @F1Daviderusso Io pure vorrei rivedere Micheal Schumacher nel paddock . Che bello sarebbe poterlo vedere nel box Haas, a… - nzo125547 : RT @rampante_il: Mick Schumacher alla guida della Ferrari del padre Michael -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher

Parlando con Sky Deutschland,ha analizzato gli obiettivi personali per il prossimo mondiale 2022 di Formula 1, sottolineando come l'unico focus, al momento, sia quello di riportare la Haas a battagliare per le ...Archiviata la stagione da rookie, quella che sta per iniziare è un pò l'anno verità perche si appresta a sedersi per il secondo anno consecutivo sul sedile della Haas. La scorsa stagione è stata discreta considerando appunto che era la prima in F1 e che la vettura come ...Parlando con Sky Deutschland, Mick Schumacher ha analizzato gli obiettivi personali per il prossimo mondiale 2022 di Formula 1, sottolineando come l’unico focus, al momento, sia quello di ...Mick Schumacher has set his sights on regular appearances in Q2 this year as he prepares for his second season in Formula 1, reports grandprix.com. The son of F1 great Michael Schumacher spent much of ...