M5s, Grillo chiede a Conte e Di Maio di smetterla: "La vanità ci dissolve" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mettere da parte la vanità, prima che sia troppo tardi, prima di dissolversi del tutto. La guerra interna al Movimento 5 stelle si fa più calda e allora Beppe Grillo scende in campo. Lo fa con un post sul suo blog, questa mattina, e prova a far da paciere tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, i due principali esponenti grillini, alle prese dopo la volata quirinalizia, con accuse reciproche e richieste di chiarimenti. Strascichi della mancata elezione al Colle di Elisabetta Belloni. "Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale (figli miei). Il necessario è saper rinunciare a sè per il bene di tutti, che è anche poter parlare con la forza di una sola voce", scrive il fondatore dopo aver citato Mahatma Ghandi. Nelle poche righe del post non nomina nè il ...

