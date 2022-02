LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 in DIRETTA: corridori sul secondo GPM di giornata, gruppo a 3? dai fuggitivi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 15:52 Completata l’ascesa da parte dei battistrada, che si gettano ora in picchiata sulla lunghissima discesa. 15:51 Svantaggio del gruppo sceso sotto i 2 minuti nell’ultimo tratto del Remolcador. 15:48 Battistrada entrati nell’ultimo chilometro della salita. 15:47 Continuano interminabili le rampe del Remolcador. fuggitivi prossimi allo scollinamento, ma con un vantaggio ora sceso 2’20”. 15:44 Piuttosto coperti finora anche le “seconde carte” di Movistar e QuickStep, rispettivamente Enric Mas e Mattia Cattaneo, valide alternative ai leader designati. 15:41 Il gruppo alle loro spalle ha invece aumentato il ritmo, portando lo svantaggio a 2’52” 15:38 Iniziano le prime piccole difficoltà tra i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 15:52 Completata l’ascesa da parte dei battistrada, che si gettano ora in picchiata sulla lunghissima discesa. 15:51 Svantaggio delsceso sotto i 2 minuti nell’ultimo tratto del Remolcador. 15:48 Battistrada entrati nell’ultimo chilometro della salita. 15:47 Continuano interminabili le rampe del Remolcador.prossimi allo scollinamento, ma con un vantaggio ora sceso 2’20”. 15:44 Piuttosto coperti finora anche le “seconde carte” di Movistar e QuickStep, rispettivamente Enric Mas e Mattia Cattaneo, valide alternative ai leader designati. 15:41 Ilalle loro spalle ha invece aumentato il ritmo, portando lo svantaggio a 2’52” 15:38 Iniziano le prime piccole difficoltà tra i ...

