L’attacco del dirigente: “Ormai siamo prigionieri di agenti e calciatori!” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo le parole di rabbia e rassegnazione del presidente viola Rocco Commisso, anche il ds Daniele Pradè ha parlato della cessione di Vlahovic alla Juventus. Durante la presentazione di Arthur Cabral, il direttore sportivo della Fiorentina ha commentato così l’operazione: “siamo i primi a capire l’amarezza dei tifosi e il loro disagio, però ci sono situazioni che passano sopra ognuno di noi. Era impossibile dire di no a quella proposta. Le società sono vicine ad essere prigioniere di agenti e calciatori”. “Era un’operazione cui non potevamo dire di no perché rischiavamo di perderlo a zero. Non mi sento di dilungarmi visto che ha già parlato Commisso di questo”. Il numero uno dei toscani si era infatti scagliato ieri contro gli atteggiamenti di giocatore e procuratori, chiudendo le sue dichiarazioni con frasi di rassegnazione e delusione tali da ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo le parole di rabbia e rassegnazione del presidente viola Rocco Commisso, anche il ds Daniele Pradè ha parlato della cessione di Vlahovic alla Juventus. Durante la presentazione di Arthur Cabral, il direttore sportivo della Fiorentina ha commentato così l’operazione: “i primi a capire l’amarezza dei tifosi e il loro disagio, però ci sono situazioni che passano sopra ognuno di noi. Era impossibile dire di no a quella proposta. Le società sono vicine ad essere prigioniere die calciatori”. “Era un’operazione cui non potevamo dire di no perché rischiavamo di perderlo a zero. Non mi sento di dilungarmi visto che ha già parlato Commisso di questo”. Il numero uno dei toscani si era infatti scagliato ieri contro gli atteggiamenti di giocatore e procuratori, chiudendo le sue dichiarazioni con frasi di rassegnazione e delusione tali da ...

Advertising

Attacco_d_pane : @diablodebano @Zoroback_023 No, continuo a darti del coglione ad ogni tuo intervento sotto persone normali, titolo… - naspina : @AhahahGiulia Infatti non si capisce perché tutti parlano di satira sugli effetti avversi del vaccino. L'attacco er… - mattia_saronni : @Attacco_d_pane @diablodebano @Zoroback_023 Tra l'altro c'è anche questo fattore da considerare, questo è come tant… - infoitinterno : Sanremo, il caso Achille Lauro e l’attacco del Cardinale - emmygrams2 : RT @Lucyaglam: La condivisione su un social ,purtroppo, prevede anche l'attacco dei centinaia di frustrati del web . Scegliere con cura co… -