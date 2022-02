La Russia sta aumentando le truppe al confine con l'Ucraina: le immagini satellitari (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Cnn riporta che sono emerse nuove immagini satellitari che mostrano un rafforzamento della presenza russa al confine con l'Ucraina. Le immagini sono state raccolte dalla società Maxar che specifica ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Cnn riporta che sono emerse nuoveche mostrano un rafforzamento della presenza russa alcon l'. Lesono state raccolte dalla società Maxar che specifica ...

Advertising

Azione_it : Cosa sta succedendo al confine tra Russia e #Ucraina? Domani alle 18:30 i responsabili Difesa @camporin1 e Politic… - HuffPostItalia : In rete ci sono le prove che la Russia sta per accerchiare l'Ucraina - emmabonino : Commentando quanto avvenuto per il #Quirinale, ieri sera a @InOndaLa7, ho voluto evidenziare che sta perdendo l'ant… - globalistIT : Le inquietanti immagini dal confine - fber_1971 : Deduco che il #Mediterraneo che si sta riempiendo di Navi da Guerra interessa poco o niente,ma forse è solo l'effet… -