La Danimarca cancella il virus | Non è più critico L' Oms | È presto

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - compierchiogius : RT @Adnkronos: #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - ValeValentina2 : RT @Adnkronos: #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - sasharaxris : RT @Adnkronos: #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - Leonard58457955 : @Roberto01799875 @Agenzia_Ansa Bel paese la Danimarca? Ti prego esci dalle 4 mura in cui vivi e soprattutto da Twit… -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca cancella

Liberi tutti. Latutte le misure anti Covid. Niente mascherine, niente pass per entrare nei ristoranti. E locali notturni aperti come nel pre pandemia. Rimarranno in vigore solo le misure ai confini ...Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with:, covid ,, green pass , mascherina , oggi - - > Previous articleLiberi tutti. La Danimarca cancella tutte le misure anti Covid. Niente mascherine, niente pass per entrare nei ristoranti ...In Austria, invece, entra ufficialmente in vigore l’obbligo vaccinale contro il Covid per tutti i cittadini over 18: è il primo Paese europeo ad adottare questa misura La speranza delle autorità è che ...