Inversione dei poli | sarà una catastrofe magnetica!

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non è la prima volta che imagnetici nord e sud si potrebbero invertire, perché è già accaduto in passato. In linea teorica questo potrebbe succedere anche ora, in qualsiasi momento. Gli scienziati sono tornati indietro nel tempo, esattamente a 42.000 anni fa, per capire cosa si verificò durante l’ultima manifestazione del fenomeno.dei– curiosauro.itIin movimento Il polo magnetico nord si sposta continuamente, pertanto le sue coordinate sono temporanee e imprecise. James Ross, ricercatore, lo registrò per la prima volta nel 1831 nell’area delle isole dell’arcipelago canadese. Da allora il polo nord si è spostato in maniera significativa, e oggi si trova nell’area del Mar glaciale artico. Anche il polo magnetico sud si sposta di continuo. Questi spostamenti sono causati da alcuni processi ...