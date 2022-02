Il Messaggero | “Ultimatum di Sarri a Lotito | o lui o Tare”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alta tensione in casa Lazio dopo un calciomercato invernale che non ha soddisfatto le aspettative del tecnico Maurizio. Secondo quanto riporta il, il tecnico ex Napoli ha deciso di lanciare al presidenteunasul suo futuro: il patron dovrà scegliere, a giugno, tra lui e Igli. C’è una spaccatura evidente tra l’allenatore e il direttore sportivo evorrebbe avere maggior peso nelle scelte. Domani alle 13 intanto è attesa la contestazione dei tifosi biancocelesti davanti ai cancelli di Formello: da capire chi sarà il destinatario delle critiche degli ultras. SportFace.

Il Messaggero: "Lazio, ultimatum di Sarri a Lotito: a giugno o lui o Tare". vedi letture. Il Messaggero analizza al suo interno la situazione in casa Lazio con Maurizio Sarri che, dopo la sessione di ...Potrebbe non essere mai sbocciato l'amore, dopo il matrimonio della scorsa estate, tra Maurizio Sarri e la Lazio. Non è arrivato niente di tutto questo, e adesso Sarri pensa a un futuro che potrebbe a ...