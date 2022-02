Il killer Breivik resta in cella: "Comportamenti ancora a rischio" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anders Breivik resta in carcere, ma presenterà appello alla decisione della giustizia norvegese dopo che ieri è stata respinta la domanda di libertà condizionata presentata dal neonazista, responsabile della strage di Utoya Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Andersin carcere, ma presenterà appello alla decisione della giustizia norvegese dopo che ieri è stata respinta la domanda di libertà condizionata presentata dal neonazista, responsabile della strage di Utoya

Advertising

giorgiozanchini : Breivik. il neonazista autore della strage di Utoya, resterà in prigione - infoitestero : Norvegia: Breivik, il killer di Utoya resta in carcere. Negata la libertà vigilata - imfree81 : Ma dai chissà perché... Norway court rejects mass killer Breivik's parole request - Sciandi : RT @LaStampa: Norvegia: Breivik, il killer di Utoya resta in carcere. Negata la libertà vigilata - LaStampa : Norvegia: Breivik, il killer di Utoya resta in carcere. Negata la libertà vigilata -