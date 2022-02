Green pass obbligatorio dal 1° febbraio | le regole per banche e bancomat

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dal 1°è entrato in vigore l’obbligo di avere ilbase per poter accedere ai servizi postali, bancari e finanziari o per poter entrare in negozi e attività commerciali. Ricordiamo che ilbase si ottiene con tampone negativo e la sua validità varia in base al tipo di tampone: con quello molecolare la certificazione verde dura 72 ore, con il tampone rapido o antigenico 48 ore., lein banca Le nuoverelative al certificato verde riguardano anche le. Negli istituti di credito in zona arancione o rossa, l’ingresso dei clienti avviene solo per prenotazione. L’accesso della clientela in filiale nelle zone gialle e bianche rimane nel limite del numero massimo di ...

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - Elle10_elle : RT @Gitro77: Piccolo promemoria: i negozianti non hanno l'obbligo di chiedere il green pass. Sono autorizzati a fare dei controlli a campio… - PallaCarlo : RT @ladyonorato: Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

ILE LE VACCINAZIONI Discorso a parte merita il, inteso come certificato da esibire per accedere sui posti di lavoro o nelle attività più disparate (e non solo utile a viaggiare,...Tutto parte da una domanda della conduttrice Myrta Merlino: 'Giusto il superillimitato per chi ha tre dosi?' e Crisanti si stringe nelle spalle: 'Se è una misura giusta lo dirà solo il ...Pensioni e obbligo di Green pass: come funzionerà? L’ordinanza della Protezione Civile non è stato l’unico metodo pensato per ridurre le possibilità di contagio, in particolare in quella faccia di ...La Commissione intende presentare la proposta di una proroga di un altro anno, fino al 30 giugno 2023, insieme ad altri emendamenti minori al certificato, come alcune misure riguardanti i test diagnos ...