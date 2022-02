Frattesi: «Voglio far bene al Sassuolo. Il futuro…» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del giovane centrocampista neroverde Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato dal ritiro azzurro rispondendo ad alcune domande. ? ??????????? ??????? ?5? domande a Davide #Frattesi ?#Nazionale ?? #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/YsqHIICURs— Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) February 2, 2022 FUTURO – «Voglio continuare a mettere la testa al Sassuolo e fare bene al Sassuolo. Nel futuro si vedrà». PRIMA CONVOCAZIONE – «La prima convocazione in Nazionale magiore ha rappresentato il coronamento di un piccolo sogno. Ma deve essere solo un punto di partenza. Ho ricevuto la notizia mentre ero a cena con la mia famiglia e sono rimasto molto contento. Spero di poter dare loro altre soddisfazioni». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del giovane centrocampista neroverde Davide, centrocampista del, ha parlato dal ritiro azzurro rispondendo ad alcune domande. ? ??????????? ??????? ?5? domande a Davide #?#Nazionale ?? #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/YsqHIICURs— Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) February 2, 2022 FUTURO – «continuare a mettere la testa ale fareal. Nel futuro si vedrà». PRIMA CONVOCAZIONE – «La prima convocazione in Nazionale magiore ha rappresentato il coronamento di un piccolo sogno. Ma deve essere solo un punto di partenza. Ho ricevuto la notizia mentre ero a cena con la mia famiglia e sono rimasto molto contento. Spero di poter dare loro altre soddisfazioni». L'articolo proviene da ...

