Draghi, oggi riapriamo di più il Paese: scuola in presenza, green pass senza scadenza con 3 dosi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo". Esordisce così ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "I provvedimenti divanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura delci occupiamo dellain, che è da sempre la priorità di questo governo". Esordisce così ...

Advertising

rusembitaly : ???????? Il Presidente della Federazione Russa, Vladimir #Putin, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Pres… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi in #Cdm ha espresso soddisfazione per i dati sulla crescita usciti oggi: 6,5% nel 2021. “Sono… - matteorenzi : Spero che Draghi riprenda il timone del governo con più forza, che non significa ignorare il Parlamento ma sfidare… - foxfire_one : @PaoloMaddalenaA Che #Draghi, prima o poi, avrebbe mostrato il suo vero volto era facile profezia. Alla sua nomina,… - ninoBertolino : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Oggi riapriamo di più il Paese, scuola in presenza. E' una priorità, veniamo incontro alle esigenze delle famigl… -