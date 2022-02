Covid: Moratti, 'ridurre tempi attesa ricoveri è nostra priorità' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano 2 feb. (Adnkronos) - "ridurre i tempi di attesa dei ricoveri a partire da quelli oncologici è per noi una priorità”. Lo ha detto a Radio Lombardia la vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, ricordando: “Ho portato in giunta una delibera settimana scorsa con la quale ho fissato dei tempi molto brevi. Si partirà infatti dal prossimo primo aprile, la prima area di intervento riguarderà i ricoveri chirurgici oncologici e a seguire si interverrà sulle altre aree di ricovero chirurgico, sulle prime visite ambulatoriali e sulla diagnostica per immagini. Abbiamo previsto decurtazioni e premialità in relazione al rispetto dei tempi di attesa". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano 2 feb. (Adnkronos) - "dideia partire da quelli oncologici è per noi una”. Lo ha detto a Radio Lombardia la vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia, ricordando: “Ho portato in giunta una delibera settimana scorsa con la quale ho fissato deimolto brevi. Si partirà infatti dal prossimo primo aprile, la prima area di intervento riguarderà ichirurgici oncologici e a seguire si interverrà sulle altre aree di ricovero chirurgico, sulle prime visite ambulatoriali e sulla diagnostica per immagini. Abbiamo previsto decurtazioni e premialità in relazione al rispetto deidi".

