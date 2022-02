Covid, lo studio: basta una sola gocciolina nasale per venire contagiati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uno studio sul Covid ha portato ad una risultante: cioè che l'esposizione a una singola gocciolina nasale è sufficiente per essere infettati dal Covid - 19. E' quanto emerge da uno studio in cui a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unosulha portato ad una risultante: cioè che l'esposizione a una singolaè sufficiente per essere infettati dal- 19. E' quanto emerge da unoin cui a ...

Advertising

RobertoBurioni : Un altro studio randomizzato conferma l’inefficacia del siero iperimmune per la terapia di COVID-19 nei ricoverati… - fattoquotidiano : Studenti disabili a casa perché i docenti di sostegno sostituiscono quelli di ruolo assenti per Covid. Le associazi… - Agenzia_Ansa : Parte la sperimentazione di un vaccino anti-Aids basato sulla stessa tecnologia a mRna utilizzata per i vaccini ant… - nerimatteo : RT @ChanceGardiner: Uno studio israeliano mostra che la 4a dose non è sufficiente per prevenire le infezioni da Omicron - filo_78 : RT @ChanceGardiner: Uno studio israeliano mostra che la 4a dose non è sufficiente per prevenire le infezioni da Omicron -