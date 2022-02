Antonella Clerici addolorata per averlo dovuto fare in diretta: l’addio commosso (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Antonella Clerici ha messo da parte per un momento il suo solito sorriso con il quale accoglie il pubblico di Rai 1. Il suo E’ sempre mezzogiorno ha dedicato un pensiero commosso ad una grande attrice che ci ha lasciato poche ore fa. Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto. La scomparsa, avvenuta questa mattina, di un’icona del nostro cinema come Monica Vitti non ha potuto non coinvolgere emotivamente coloro che hanno ammirato la grande attrice romana e, in egual misura, coloro che del mondo dello spettacolo fanno parte, come i conduttori dei programmi televisivi. Antonella-Clerici-AltranotiziaE’ stato durante la conferenza stampa post prima serata del Festival di Sanremo, che doveva celebrare i primi, trionfali ascolti, che è stata annunciata la scomparsa della grande attrice. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha messo da parte per un momento il suo solito sorriso con il quale accoglie il pubblico di Rai 1. Il suo E’ sempre mezzogiorno ha dedicato un pensieroad una grande attrice che ci ha lasciato poche ore fa. Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto. La scomparsa, avvenuta questa mattina, di un’icona del nostro cinema come Monica Vitti non ha potuto non coinvolgere emotivamente coloro che hanno ammirato la grande attrice romana e, in egual misura, coloro che del mondo dello spettacolo fanno parte, come i conduttori dei programmi televisivi.-AltranotiziaE’ stato durante la conferenza stampa post prima serata del Festival di Sanremo, che doveva celebrare i primi, trionfali ascolti, che è stata annunciata la scomparsa della grande attrice. ...

