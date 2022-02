Advertising

leggoit : #Ancona bambina di 8 anni azzannata da un #rottweiler: operata d'urgenza -

Ultime Notizie dalla rete : Ancona bambina

Unadi 8 anni è stata azzannata alle gambe da un rottweiler mentre giocava a casa di un'... Soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Salesi dila bimba ha subito un' operazione durata ...MONTEMARCIANO - Bimba di otto anni azzannata da un rottweiler in casa dell'amichetta: operata d'urgenza per 5 ore. Il fatto è avvenuto la settimana scorsa ma è stato comunicato soltanto oggi, la bimba ...Una bambina di 8 anni è stata azzannata alle gambe da un rottweiler mentre giocava a casa di un'amichetta. Un attacco improvviso dal quale la piccola non è potuta scappare. Soccorsa e trasportata ...Una bambina di 8 anni è stata azzannata alle gambe da un rottweiler mentre giocava a casa di un'amichetta. Un attacco improvviso dal quale la piccola non è potuta ...