Padova, 2 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Entrare a far parte dell'Innovation Ecosystem per migliorare la capacità innovativa delle imprese aderenti, sia dal punto di vista organizzativo che operativo; instaurare una collaborazione nell'ambito della ricerca applicata, anche in vista della partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali o sovranazionali. Questi gli obiettivi di InfoCamere – società delle Camere di commercio per l'innovazione digitale – indicati nell'Accordo di collaborazione con Smact scpa, il Centro di Competenza Industria 4.0 nato per favorire la collaborazione tra ricerca e impresa nell'integrazione di tecnologie innovative. In base all'accordo - sottoscritto nei giorni scorsi dal direttore generale di Smact, Matteo Faggin, e dal direttore ...

Al via collaborazione tra InfoCamere e ecosistema innovazione Smact Competence

