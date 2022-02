Aerei non identificati in avvicinamento al Regno Unito: partiti 2 caccia per individuarli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Due caccia Typhoon della Raf sono decollati dalla Scozia per rintracciare alcuni Aerei “non identificati” che si stanno avvicinando al Regno Unito. L’Indipendent parla di una missione “Quick Reaction Alert”. Fonti dell’aviazione militare britannica riferiscono che con i due caccia è partita anche un’aerocisterna per rifornirli in volo. Una vicenda simile era avvenuta anche nello scorso novembre ed erano stati coinvolti velivoli militari russi. Fonti della Raf riferiscono che non verranno forniti dettagli sull’operazione fino a quando non sarà completata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) DueTyphoon della Raf sono decollati dalla Scozia per rintracciare alcuni“non” che si stanno avvicinando al. L’Indipendent parla di una missione “Quick Reaction Alert”. Fonti dell’aviazione militare britannica riferiscono che con i dueè partita anche un’aerocisterna per rifornirli in volo. Una vicenda simile era avvenuta anche nello scorso novembre ed erano stati coinvolti velivoli militari russi. Fonti della Raf riferiscono che non verranno forniti dettagli sull’operazione fino a quando non sarà completata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

