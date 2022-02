Accoltellata Tamara Cantelli, la speaker di Radio Gamma grave in ospedale a Cesena (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stava rientrando a casa quando, a pochi passi dal portone, è stata aggredita da un malvivente in un tentativo di rapina. Ieri sera Tamara Cantelli, nota speaker Radiofonica di Radio Gamma, è stata Accoltellata intorno alle 20 a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate. Il rapinatore ha tentato di strapparle la borsa e, quando lei ha cercato di resistere, le ha inferto una coltellata sul polso e poi è fuggito. Ora la donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo la dinamica, il marito, che a quell’ora si trovava in casa, ha sentito le urla e ha immediatamente chiamato il 118 che ha trasportato la Cantelli d'urgenza in ospedale. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stava rientrando a casa quando, a pochi passi dal portone, è stata aggredita da un malvivente in un tentativo di rapina. Ieri sera, notafonica di, è stataintorno alle 20 a Savignano sul Rubicone, nelte. Il rapinatore ha tentato di strapparle la borsa e, quando lei ha cercato di resistere, le ha inferto una coltellata sul polso e poi è fuggito. Ora la donna è ricoverata in gravi condizioni all'Bufalini di. Secondo la dinamica, il marito, che a quell’ora si trovava in casa, ha sentito le urla e ha immediatamente chiamato il 118 che ha trasportato lad'urgenza in

