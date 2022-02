Abbiamo più soldi in tasca, ma siamo comunque i meno ricchi d’Europa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Durante il 2020, a dispetto della pandemia e del crollo da record del Pil, è stato toccato il record di ricchezza netta nelle tasche delle famiglie italiane. È stata superata la soglia simbolica dei 10mila miliardi di euro. A tanto ammonta la differenza tra la ricchezza lorda (tutte le attività finanziarie e non detenute dagli italiani che corrispondono a poco meno di 11mila miliardi) e le passività, in massima parte debiti che corrispondono a 967 miliardi di euro. Questo non significa che gli italiani siano ricchi o che siano depositari di patrimoni ingenti capaci di compensare i rovesci dal lato dei redditi e del Pil. Non è così, soprattutto se paragoniamo questi numeri a quelli delle altre grandi economie dell’Occidente. Per realizzare un confronto omogeneo dobbiamo naturalmente misurare quanto vale la ricchezza in proporzione agli abitanti. E ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Durante il 2020, a dispetto della pandemia e del crollo da record del Pil, è stato toccato il record di ricchezza netta nelle tasche delle famiglie italiane. È stata superata la soglia simbolica dei 10mila miliardi di euro. A tanto ammonta la differenza tra la ricchezza lorda (tutte le attività finanziarie e non detenute dagli italiani che corrispondono a pocodi 11mila miliardi) e le passività, in massima parte debiti che corrispondono a 967 miliardi di euro. Questo non significa che gli italiani sianoo che siano depositari di patrimoni ingenti capaci di compensare i rovesci dal lato dei redditi e del Pil. Non è così, soprattutto se paragoniamo questi numeri a quelli delle altre grandi economie dell’Occidente. Per realizzare un confronto omogeneo dobbiamo naturalmente misurare quanto vale la ricchezza in proporzione agli abitanti. E ...

